Vida de Bete

Que mulher de visão essa aí do lado. Viu que o vapor do banheiro alisava as roupa e inventou um passador de roupa automático, que é uma beleza, mas eu aposto que vai sair caro. Enquanto isso, eu uso meu ferro de passar daqueles pretinho bem antigo, que pode ser demodê mas dura que é uma beleza. Dia da Mulher Agora vamo falar do mundo, de política, que nós mulheres instruídas não vivemo só de tarefas doméstica. Teve o Dia da Mulher (aliás, parabéns a todas vocês). Eu fiquei braba com meu marido, porque queria ganhar um DVD do Padre Marcelo, mas ganhei uma rosa. Visita do Bush Essa semana nós também pudemos ver como o tal do Bush é enjoado. Ele pediu 4 mil segurança! Deve achar que o Brasil está cheio de selvage, de vândalo... Meu conselho. Da próxima vez, seu Bush, o senhor dá um pulinho aqui em casa pra ver que no fim das conta, apesar de pobre nós somo bonito e digno! Bete, 55 anos, dona de casa, escrevia um diário na internet. Hoje, tem coluna na Revista JT, mas ainda tropeça na gramática