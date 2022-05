'Vibra Open Air': maior cinema a céu aberto do mundo retorna em seu 20º ano

O 'Open Air' é o maior cinema a céu aberto do mundo e o evento volta em 2022 após dois anos de pausa, devido a pandemia da covid-19. Foto: Viva Open Air

Depois de dois anos suspenso, por conta da pandemia da covid-19, o maior cinema a céu aberto do mundo, o Open Air, retorna no ano em que comemora 20 anos desde a primeira exibição.

Entre os dias 25 de maio e 12 de junho, o evento ocorre no Jockey Club de São Paulo, e é a primeira vez que o patrocínio será da empresa Vibra, do setor de energia.

Idealizado e realizado pela D+3 Produções, de Renato Byington, a maior de todas as telas exibirá neste ano 23 filmes dos mais diferentes gêneros, para todos os gostos e idades, além de receber shows musicais e oficinas em uma área com acessibilidade. O espaço ainda vai contar com uma área gastronômica.

As vendas online para os bilhetes estão abertas desde o dia 9 de maio. Os 500 ingressos do primeiro dia de evento serão sorteados através do site e das redes sociais do Open Air Brasil.

Os sorteados terão direito a um acompanhante e poderão assistir a exibição do aguardado Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

“Durante um período duro, causado pelo isolamento social, a arte foi fundamental para entreter e aproximar as pessoas, mostrando o seu papel fundamental na vida de todos. Poder proporcionar o reencontro da maior sala de cinema a céu aberto do mundo com o público comemorando os 20 anos do Open Air é maravilhoso”, celebra Byington, sócio-diretor da D+3.

Com 325 m² - tamanho equivalente a uma quadra de tênis -, a supertela do Vibra Open Air vem especialmente da Suíça e, para complementar a experiência, a projeção digital conta com um potente sistema de som, de 28 caixas Dolby Digital Surround.

Neste ano os filmes estarão organizados nas seguintes categorias:

Noite Telecine

Clássicos/Cult

Pipoca

Família

Sessão Dupla

Além disso, haverá shows musicais e apresentações instrumentais na abertura, encerramento, após as sessões nacionais e às quintas-feiras.

Noite Telecine e Shows

Sexta-feira será o dia de prestigiar o cinema nacional nas sessões do Noite Telecine e, logo após, conferir ainda shows inéditos.

Para celebrar os 20 anos da estreia de Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Zé Pequeno e a turma da Caixa Baixa marcam presença no Vibra Open Air.

Logo após a sessão, acontecerá o show Manguefonia, projeto inédito em homenagem aos 30 anos do movimento manguebeat, criado por Chico Science, com músicos da Nação Zumbi, Mundo Livre S/A, Devotos, Banda Eddie, Mestre Ambrósio e Devotos do Ódio.

Eduardo e Mônica, adaptação recém lançada protagonizada por Gabriel Leone e Alice Braga, será seguida do novo projeto musical de Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby, A Lei Natural dos Encontros, que fará a primeira apresentação em São Paulo, com participação especial de Fran e Carlos Trilha.

E, para fechar os dias da Noite Telecine, o inesquecível gênio da comédia Paulo Gustavo terá sua memória e legado relembrados com a exibição de Minha Mãe é Uma Peça. Após o filme, teremos um show surpresa que convida Drik Barbosa e Bivolt.

Clássico/Cult

Neste ano, alguns filmes selecionados fazem aniversário junto com o evento. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, do francês Jean-Pierre Jeunet e Cidade dos Sonhos, de David Lynch, completam duas décadas de lançamento no Brasil.

Amor à Flor da Pele, do chinês Wong Kar-Wai, e A Crônica Francesa, de Wes Anderson, completam a seleção de filmes dos dias Clássico/Cult.

Pipoca

Os recentes fenômenos mundiais de bilheteria terão bastante espaço na programação, a começar por Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Duna, ficção estrelada pelos por Zendaya e Timothée Chalamet, também está entre os confirmados dos dias Pipoca, assim como No Ritmo do Coração (CODA), drama musical vencedor do Oscar de Melhor Filme.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, o documentário The Beatles - Get Back: O Último Show, em versão adaptada para o cinema (60min) do documentário homônimo e Animais Fantásticos - Os Segredos de Dumbledore, também estão na lista.

Família

Uma seleção de filmes mais voltados para a família e o público infantil também foi montada.

Encanto, ganhador do Oscar 2022 de Melhor Animação e de Trilha Sonora Original, e Sing 2 serão exibidos nas sessões de sábado.

Pluft - o Fantasminha, Meu Amigo Totoro e Tarsilinha, O Filme, são outros títulos que também serão exibidos.

Sessão Dupla

As sessões duplas vão ocorrer às quartas-feiras, trazendo filmes que marcaram gerações e que fazem sucesso da primeira à última edição.

Com o mesmo ingresso, o público assistirá a duas obras da mesma franquia em sequência. Pânico 1 e Pânico 5, Batman (1989) e The Batman (2022), serão as atraçõs do dia, em semanas diferentes.

Feira Preta e Summer Of Soul

Para enriquecer ainda mais a programação, o Vibra Open Air recebe uma edição especial da Feira Preta em seu encerramento, no dia 12 de junho, que contará com uma apresentação de Fernando Rosa e Jesuton, com hits da black music.

Em seguida será exibido o documentário vencedor do Oscar de 2022, Summer of Soul, que recupera e reconstrói horas de gravações esquecidas por décadas do festival que, no verão de 1969, revelou nomes como Stevie Wonder, Nina Simone, entre outros, no Mount Morris Park, em Nova York.

Data: 25 de maio a 12 de junho, de quarta a domingo

Endereço: Jockey Club de São Paulo: Av. Lineu de Paula Machado, 1263 - Cidade Jardim

Vendas online: Sympla

Ingressos: a partir de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)