Vibra Open Air encerra com homenagem a Paulo Gustavo e shows; veja programação

Maior cinema a céu aberto completou 20 anos. Foto: Vibra Open Air

O Vibra Open Air, maior cinema a céu aberto do mundo, retornou a São Paulo no último dia 25 em uma edição que celebra a retomada do setor cultural, após dois anos de pandemia, e comemora os seus 20 anos de história.

O evento, que ocorre de quarta a domingo no Jockey Club, está chegando ao fim e anunciou a programação da última semana. Com 325 m² - tamanho equivalente a uma quadra de tênis -, a supertela que vem da Suíça exibe filmes dos mais variados gêneros.

Na quarta-feira, 8, os participantes puderam assistir dois filmes do Cavaleiro das Trevas: Batman 1989 e The Batman. Nesta quinta-feira, 9, será exibido o documentário The Beatles Get Back: O Último Show, às 20h30.

No dia 10, sexta-feira, o evento terá uma sessão especial em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado vítima da covid-19. O clássico Minha Mãe É Uma Peça será exibido às 20h.

Sábado, dia 11, o filme Pluft, que estreia nos cinemas em julho, terá uma sessão especial. Para encerrar a programação de filmes, no domingo, 12, o evento exibirá, às 20h, o documentário Summer of Soul.

Além disso, haverá shows musicais e apresentações instrumentais. No encerramento, o Open Air recebe a Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina.

Os ingressos estão à venda no site, sendo R$ 35 a meia-entrada e R$70 a inteira. É possível comprar o ingresso com troca de pontos do Premmia, programa de fidelidade dos Postos Petrobras.

Confira a programação completa

Quinta-feira (9/06)

19h - Apresentação instrumental

20h30 - The Beatles: Get Back - O Último Show

Pós-sessão - Apresentação instrumental

Sexta-feira (10/06)

20h - Minha Mãe é Uma Peça

Pós-sessão - Show Rael convida Drik Barbosa e Bivolt

Sábado (11/06)

18h - Pluft, o fantasminha

22h - Animais Fantásticos - os segredos de Dumbledore (ingressos esgotados)

Domingo (12/06) - Encerramento

16h - Início Feira Preta

18h - Show Alive, Fernando Rosa convida Jesuton

20h - Summer of Soul