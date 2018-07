Viagem ao planeta austral

Na Punta Plaza, a meia hora de caminhada no máximo, o céu está levemente ensolarado, com cortinas de luz abertas sobre as montanhas e as geleiras que circundam a Baía do Almirantado. Vamos para lá, conhecer aquele lado da enseada Martel, na qual está instalada desde 1984 a base brasileira na Antártida, a Estação Comandante Ferraz, e tentar tirar algumas fotos com azul acima do horizonte. Passamos por muitos pingüins e ossos de baleias, pisando no chão de pedras vulcânicas aqui e ali cercado por líquen, equipados com o peso do macacão mustang e da bota caribou. Quando chegamos, o sol já não aparece e o dégradé cinza novamente toma conta de todo o campo de visão. Ao fundo, o navio Ary Rongel parece um vulto em meio à névoa austral. O clima na Antártida é assim: pode mudar radicalmente em 15 minutos, frustrando planos de embarque e pesquisa e dando muito trabalho aos meteorologistas. Por isso mesmo, é cada vez mais estudado, ocupando o primeiro plano também nas atividades do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, que no momento realiza sua 27ª operação. Saber como funcionam as temperaturas e as massas de ar frio no continente é fundamental para o Brasil, por sua influência em todo o sistema climático nacional, e para o mundo, cada vez mais preocupado com o aquecimento do planeta e o derretimento das geleiras. No Ano Polar Internacional, que se encerra oficialmente em março de 2009, a Antártida chama mais atenção do que nunca. A Baía do Almirantado, que o Brasil divide com Polônia e Argentina, fica na Ilha Rei George, no arquipélago das Shetlands, próximo à Península Antártica, ou seja, estamos na ponta do rabicho desse continente de cerca de 14 milhões de km², quase do tamanho da América do Sul. Na realidade, apesar de estarmos abaixo do paralelo 60°, a Comandante Ferraz fica em latitude subpolar: o círculo polar antártico só começa a 66°. Aqui o clima é mais úmido do que no continente propriamente dito. Os ventos que sopram do Estreito de Drake, que o separa da América do Sul, trazem chuvas e granizos com frequência maior. Se a temperatura oscila em torno de zero grau, como oscilou nestes dias de verão, a umidade é ainda pior e, com ventos de 20 nós (cerca de 39 km/h), a sensação térmica pode equivaler a - 12°C. Na Antártida não há outono e primavera. De outubro a março ocorre o verão, com dias que só escurecem depois das 22 horas na península, e é neste período que a estação mais recebe pesquisadores. Na semana passada, ela recebeu mais de 30, a grande maioria programada para permanecer por três meses. Há também pesquisadores cujos projetos levam nove meses. A bióloga Juliana Sperschultz, de 27 anos, é uma das que atravessaram o inverno de 2008. Seu mestrado em biologia marinha na Universidade Federal do Paraná envolve o estudo do metabolismo em baixa temperatura do peixe Notothenia neglecta , também conhecido como "bacalhau antártico". Ela conta que MSN e Skype foram os recursos para mitigar as saudades e diz: "Se me deixassem, eu ficaria mais um pouco." Seus dois colegas de pesquisa, Edson Rodrigues e Fabio Sterzelracki, decidiram não fazer a barba nesses nove meses. Eles também pretendem voltar e quase só têm boas histórias a contar - com exceções, é claro, como a disputa "até o talo" quando alface fresco aparecia na refeição. O chefe da estação é o tenente Carlos Alberto Macedo Jr., de 42 anos, responsável por um ano pela administração da segurança e logística. Piloto de helicóptero da Marinha, ele sonhava vir à Antártida desde a Escola Naval, que cursou justamente quando as primeiras operações brasileiras ocorreram. Mais de 23 anos depois, seu "espírito aventureiro" conseguiu realizar o objetivo, após disputar a vaga com outros 85 inscritos. Ele comanda o grupo-base de 15 pessoas, sendo 11 oficiais e 4 praças, até março de 2009. "Se quiserem, continuo", diz também. "Isto é um lugar maravilhoso, onde os povos são solidários, pelo menos por enquanto." Como todos na Antártida, Macedo sabe de cor os "recordes" que bateu: frio de - 22°C e vento de 60 nós. "Muitas vezes ficamos vários dias sem sair da estação." A estação, não à toa, tem uma sede onde ficam a cozinha, o refeitório, a sala de TV (com um canal só, a Globo Internacional, e muitas "sessões" de DVD), a sala de comunicações, os camarotes dos oficiais, uma biblioteca e uma sala de computadores. Ao lado, já sem aquecimento central, ficam os contêineres onde estão instalados os laboratórios, uma pequena loja e também uma boa sala de ginástica. Fora da sede há os módulos onde se fazem medições e previsões climáticas, um armazém de despensa que é informalmente chamado de "Carrefour", a garagem para os tratores e quadriciclos e outras unidades. É uma estação de médio porte, se comparada inclusive com as três de Chile e Argentina. O ambiente é acolhedor e, para animá-lo, o grupo-base até já compôs um pagode que repete: "Na Antártida tem Brasil também." Geleiras e pingüins, obviamente, se destacam na paisagem da Baía do Almirantado. Elas são paredões que se elevam da superfície da água com um visual único: são parecidas com grandes superfícies irregulares de alabastro branco raiado por tons de azul. Tecnicamente, são rios congelados. Nas geleiras ativas a água circula devagar e continuamente, congelando ao chegar às bordas, como que reesculpindo sem parar sua fachada que, justamente por causa desse frescor, reflete a luz do céu e do mar. Os pingüins são tão corriqueiros na Antártida quanto os cães nas cidades mundo afora. Na base brasileira as espécies mais vistas são o adélia e o bico vermelho; um deles, por circular tão livremente entre os brasileiros, ganhou o apelido de Juca. Outros animais observados com frequência são os lobos-marinhos e as focas-leopardos, que costumam se aproximar sem cerimônia dos botes de pesca, e aves como petrel, skua e o albatroz, que encheu a imaginação de poetas românticos. Além disso, a enseada brasileira é um cemitério aberto de baleias, hoje raramente vistas por aqui. Há ossos espalhados por todos os lados, pois até os anos 30 elas eram caçadas febrilmente nestes mares frios, em especial por ingleses. Na direção da outra ponta da praia, o destaque é para a ossada reconstituída pela equipe do grande oceanógrafo francês Jacques Cousteau quando passou por aqui em 1972. Ao redor, como é verão, a neve se distribui nas montanhas deixando aparecer bastante a cor de basalto delas, cujas pedras forram as trilhas que pisamos como se num outro planeta. Para caminhar é necessária uma roupa especial, feita de tecidos impermeáveis e aquecida com forros internos, além de óculos como os de esquiadores. Ainda assim, o frio queima e craquela a pele como se fosse uma máscara de gesso. O que fascina neste lugar não são apenas as geleiras, a neve, os pingüins ou as baleias; afinal, não são exclusividades do continente. O que fascina é o vazio marcado por volumes brancos, o silêncio quebrado pelos ventos fortes, as grandes áreas sem o verde das vegetações nem a fauna de insetos, répteis e quadrúpedes que até os desertos têm. Mesmo o Ártico, que não é continente, parece mais habitado e ativo do que a Antártida. Esse magnetismo do Pólo Sul e sua solitária beleza desafiou a imaginação de escritores e, acima de tudo, a coragem de exploradores como Roald Amundsen, Robert Falcon Scott e Ernst Shackleton há cerca de cem anos. "Deserto de cristal", "continente branco", "fim do mundo" e "terra incógnita" são, não à toa, algumas alcunhas deste lugar onde os céus azuis são raros e a neblina, habitual. O repórter viajou a convite da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar