Vestibular da Unesp muda e terá duas fases

Os candidatos a uma vaga na Universidade Estadual Paulista (Unesp) terão de enfrentar, a partir deste ano, um vestibular com duas fases. Além disso, os aprovados para a 2ª fase terão de responder a questões dissertativas de todas as disciplinas. Outra novidade é que o resultado do Enem terá mais peso na nota final - de 4% para 10% da nota nos cursos em que não há prova de habilidades. A mudança, antecipada com exclusividade pelo Estado no início do mês, foi aprovada ontem pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da instituição. A única alteração em relação à proposta original é que, em vez de a 2ª fase ser realizada em apenas um dia, será realizada em dois, totalizando três dias de provas. A diretora acadêmica da Fundação Vunesp, Tânia Azevedo, explica que o objetivo é aproximar a prova da realidade do ensino médio, cujo conteúdo é determinado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN?s). As questões deixarão de ser divididas por matéria, valorizando a interdisciplinaridade, e serão organizadas em três eixos: linguagens, códigos e suas tecnologias (elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte); ciências da natureza, matemática e suas tecnologias (elementos de biologia, física, química e matemática); ciências humanas e suas tecnologias (elementos de história, geografia e filosofia). "A divisão da prova dissertativa por curso pode passar a mensagem errada de que determinadas disciplinas não são importantes para esta ou aquela carreira. A universidade entende que todo o conteúdo da educação básica é importante para todas as carreiras, por isso a prova de 2ª fase será igual para todos os candidatos", diz Tânia. Para o coordenador-geral do Curso Anglo, Nicolau Marmo, não é possível avaliar em igualdade de condições um candidato da área de humanas e outro da área de exatas, pois têm vocações diferentes. "Uma prova de matemática igual para todos não avalia bem nem os conhecimentos gerais de um candidato de humanas, nem os conhecimentos específicos de um candidato de exatas, que precisa ter boa base nessa disciplina. Considero um retrocesso." Já a coordenadora do Curso e Colégio Objetivo, Vera Lúcia Antunes, é favorável à mudança. "Hoje se exige do vestibulando formação mais ampla. Os alunos bem preparados não acham ruim." FUVEST O vestibular da Universidade de São Paulo também pode mudar a partir deste ano. A proposta, em discussão no Conselho de Graduação da instituição, prevê que as provas da 2ª fase tenham questões de todas as disciplinas e que a nota da 1ª fase não seja considerada na nota final. PROTESTO O reitor da Unesp, Herman Voorwald, foi recebido com protestos pelos alunos do Câmpus Experimental do Litoral Paulista, em São Vicente. Cerca de cem estudantes de Ciências Biológicas solicitaram a expansão do câmpus e contratação de docentes. Eles se reuniram por uma hora e meia com o reitor. COLABOROU REJANE LIMA COMO ERA E COMO FICOU Fases: Em vez de três provas realizadas em fase única, haverá um teste de conhecimentos gerais na primeira fase, que selecionará candidatos para a segunda. Essa terá dois dias de provas dissertativas iguais para todos os candidatos. Haverá nota de corte Questões: A prova de conhecimentos gerais, antes com 84 questões de múltipla escolha, passa a ter 90 questões - 30 para cada eixo do conhecimento. O primeiro dia da segunda fase terá 24 questões - 12 de ciências da natureza e matemática e 12 de ciências humanas. O segundo dia terá 12 questões de linguagens, códigos, além de redação Tempo: Os candidatos terão, nos três dias de provas, quatro horas e meia para resolver as questões. Antes eram quatro horas Enem: O resultado no exame passa a representar 10% da nota final; antes era apenas 4%