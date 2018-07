Vestibular aborda relação entre homem e planeta

O homem: inimigo do planeta? Esse foi o tema da redação e de grande parte das questões de língua portuguesa no último dia de prova do vestibular 2009 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). "Foi um assunto previsível. Não apenas por estar na moda, mas porque o ambiente foi a tônica dos dois dias anteriores (provas de conhecimentos gerais e específicos)", diz a professora Elizabeth Massaranduba, do Objetivo. "A prova foi basicamente de interpretação de texto e exigia muita sensibilidade literária e boa capacidade de expressão." Dos 75.003 inscritos no vestibular, 13.358 não compareceram ontem, abstenção de 17,8%. O resultado final será divulgado em 30 de janeiro no site www.vunesp.com.br