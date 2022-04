'Versions Of Me': Anitta revela parceria com Ty Dolla $ign em novo álbum

Anitta confirmou a parceria com o rapper Ty Dolla $ign em seu novo álbum 'Versions Of Me'. Foto: Instagram/@anitta/@tydollasign

Após anunciar o feat com o cantor Khalid, Anitta divulgou mais uma colaboração em seu novo álbum, Version Of Me. O rapper Ty Dolla $ign se junta à cantora na música Gimme Your Number que, segundo ela, é uma versão dançante de uma canção já conhecida no mundo todo.

"É bem dançante. A letra fala sobre um flerte entre os dois. Tem inglês e espanhol misturados. O Ty inclusive está arriscando um pouquinho de espanhol. Está muito legal. Todo mundo que ouviu ficou chocado quando o refrão entrou", contou Anitta em publicação no Twitter.

Após o sucesso de Envolver, a cantora tem soltado spoilers de seu novo disco, que será lançado no dia 12 de abril. À medida que os fãs fazem o pré-save do álbum e alcançam o número estipulado por ela nas redes sociais, novos detalhes são divulgados.

Ao compartilhar um vídeo com Ty Dolla $ign, Anitta escreveu: "Isso é insano, vocês estão indo muito rápido com o pré-save. Já alcançamos mais de 30 mil em menos de três horas. Jesus. Da próxima vez, vou colocar um objetivo maior antes de prometer os spoilers. Mas eu dei minha palavra, então vamos lá. Aqui somos Ty Dollar Sign e eu no estúdio finalizando mais uma faixa do meu álbum. Ficamos muito animados. Acho que vocês vão se surpreender. Obrigado, Ty, por estar tão disposto a fazer isso comigo. Estou muito grata e feliz".