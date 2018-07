Vereadores mirins criam projetos de lei

Mais de 200 alunos de 5ª a 8ª série da capital criaram projetos de lei para áreas como meio ambiente, educação, assistência social e segurança pública e os enviaram à Câmara Municipal de São Paulo para disputar o posto de vereador mirim. Desse total, 55 foram selecionados por uma comissão de vereadores e já na quinta-feira os escolhidos tomarão posse. A iniciativa faz parte do projeto Parlamento Jovem, que existe desde 2001 na capital e, segundo o vereador José Rogério Farhat, um dos idealizadores, algumas propostas dos vereadores mirins já inspiraram projetos de lei que foram aprovados de fato pela Câmara. "A lei de distribuição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nas escolas foi inspirada na proposta de um vereador mirim", afirma. Apesar de toda a pompa e circunstância do posto, esses 55 jovens que ocuparão o cargo de vereador mirim por um ano - além de participar de audiências públicas e ter contato direto com os vereadores - estão adquirindo outras habilidades, como liderança política, interpretação de texto e escrita por meio da elaboração do projeto de lei. Jhonatan Vieira, de 13 anos, que cursa a 7ª série na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Carlos Chagas, no Jardim Bandeirante, na zona leste, conta que "foi legal" fazer um texto de lei nos moldes da Câmara. "Um curso opcional técnico no ensino médio com bolsa-auxílio seria de R$180 mensais para o aluno. Essa é a minha proposta." O vereador mirim, porém, conta que sua escola não tem grêmio estudantil. "Eu nem sabia o que é isso." André Solyom, de 14 anos, que cursa a 8ª série da Escola Estadual Paulo Novaes de Carvalho, no Tatuapé, também na zona leste, ressalta que falta engajamento político dos jovens. "Na minha escola ninguém se interessou em escrever os projetos de lei. Uma pena, pois a gente aprende muito." O projeto que levou André a ser escolhido vereador mirim prevê uma avaliação da escola pública feita pelos próprios estudantes. "Os resultados têm de impactar os salários dos funcionários", afirma. A estudante Albanyelle Galvão, de 15 anos, que cursa a 8ª série na Emef Jean Mermoz, no Jardim da Saúde, zona sul, escolheu a causa do meio ambiente. "Meu projeto propõe um mutirão de limpeza mensal nas comunidades para conscientizar os cidadãos sobre a sujeira da cidade. Não é só na periferia, no Jardim da Saúde também há sujeira nas ruas."