Verão branco de Graça Ottoni

Para comemorar seus 25 anos de moda, a estilista Graça Ottoni optou pela leveza das transparências, em uma coleção quase monocromática, em que os brancos e os crus deram cor-não-cor a leggings de verão, parkas, um excelente macaquinho-camisa, e várias opções de vestidos camisa. O ponto forte ficou para as transparências com renda, e os volumes no tule. Lingerie - tanto feminina, quanto masculina - servem de inspiração, para corsets e shorts-cuecas de cetim. Dando um ar glam, os boás de pétalas de tecido. Ao final, Graça avisou que levaria o arco-íris para a passarela, e o resultado surgiu em vestidos cocktail em cores intensas, como azul, vermelho, pink, laranja e amarelo, todos curtinhos, mas com excesso de volumes e laços. Verdadeiras embalagens de bombom.