Veja os memes da reunião no Palácio de Buckingham sobre Príncipe Phillip

Príncipe Philip tomou decisão e foi apoiado pela rainha, diz o comunicado Foto: Arthur Edwards /AP

O Palácio de Buckingham anunciou nesta quarta-feira, 3, uma reunião emergencial, algo que despertou a atenção da mídia internacional. Hoje, quinta-feira, a realeza anunciou que o Príncipe Phillip, marido da rainha Elizabeth II, deixará de participar de compromissos oficiais a partir do outono europeu.

Os internautas brasileiros fizeram piadas com o anúncio da reunião, a expectativa gerada e com a decisão do príncipe.

Veja os melhores resultados:

"Duque de Edimburgo anuncia aposentadoria aos 95 anos" claramente nós brasileiros após a reforma da previdência #BuckinghamPalace — Larissa Araújo (@_umasol_) 4 de maio de 2017

To esperando a rainha anunciar que o mundo bruxo existe e que a terceira guerra bruxa ta prestes a acontecer #BuckinghamPalace — Gelsiane (@GelsiSS2) 4 de maio de 2017

Eu não acredito que era só pra anunciar a aposentadoria do arquideuque, AH NÃO #buckinghampalace pic.twitter.com/bgyK5adx3R — Carolzinha ➗ (@Carolina0678) 4 de maio de 2017