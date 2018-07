A Cidade do Vaticano fechou 2008 com défcit de 15 milhões, segundo relatório apresentado pelo arcebispo Velasio De Paolis, presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos. Em 2007, a administração havia apurado superávit, de 6,7 milhões. O resultado negativo foi atribuído à crise econômica mundial e a reformas na Cidade do Vaticano.