Vaticano inicia hoje debate sobre evolução

Professores e cientistas brasileiros acompanharão a distância os debates que o Pontifício Conselho da Cultura promoverá na Universidade Gregoriana sobre a evolução biológica, por ocasião dos 150 anos da publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Preparada nos últimos dois anos pelo Vaticano, a Conferência Internacional Evolução Biológica: Fatos e Teorias reunirá, de hoje a sábado, pesquisadores católicos e agnósticos para discutir as implicações da teoria darwiniana na ciência e na teologia. "Não se trata de homenagem ao cientista inglês, mas de refletir sobre a dimensão de um acontecimento que marcou a história da ciência e influiu sobre a maneira de compreender a humanidade", disse o jesuíta Marc Leclerc, professor de Filosofia da Natureza da Gregoriana e diretor da conferência. Criação e evolução serão debatidas em níveis diferentes, sem confusão entre o plano científico e as questões ligadas à fé. Ao conferir o programa da conferência, o biólogo e geneticista Crodowaldo Pavan, professor emérito da Universidade de São Paulo, observou que criação e evolução correm paralelamente nos debates entre cientistas e teólogos. Evolucionista e agnóstico, Pavan é, desde 1978, um dos 80 membros da Pontifícia Academia de Ciências. Giuseppe Tanzella-Nitti, professor de Teologia Fundamental da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, afirma que "na perspectiva da teologia cristã, evolução biológica e criação não se excluem, mas podemos afirmar, considerando o termo evolução no seu significado mais amplo, sem referência a um ou mais mecanismos evolutivos específicos, que a evolução é, no fundo, a maneira pela qual Deus cria". Segundo o biólogo e sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, do Núcleo Fé e Cultura, da PUC-SP, conflitos entre ciência e religião existem no contexto dos fundamentalistas, católicos ou evangélicos, que recorrem ao conceito de "Deus das Lacunas". "Todas as formas de religiosidade mais simples trabalham com o modelo do Deus das Lacunas, um Deus caprichoso que entra na história quando a lógica não é capaz de explicar os fenômenos." Os coordenadores da conferência advertem que o design inteligente (ID, na sigla em inglês) é de natureza ideológica e cultural, que não deve ser discutido no terreno científico, filosófico ou teológico. O ID é uma ideia cara aos criacionistas, segundo a qual certas características do universo e dos seres vivos se explicam pela ação de uma causa inteligente. "A maioria dos teólogos e cientistas não considera o ID como teoria válida. É má religião e má ciência, mas há questões amplas, de ordem econômica, política e cultural, que mantêm o ID vivo", disse Eduardo Rodrigues da Cruz, professor de pós-graduação do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP. Católico e evolucionista, ele observa que boa parte dos teólogos trata criação e evolução como dois modos de ver a mesma realidade. Lembra que, para Santo Tomás de Aquino, natureza e criação são dois aspectos da mesma realidade, um cognoscível pelas ciências naturais e outro pela revelação (divina). Para o padre Manfredo Araújo de Oliveira, professor de Filosofia na Universidade Federal do Ceará e autor do livro Diálogos entre Razão e Fé, só existe conflito se evolução e criação são colocadas no mesmo nível, como se Darwin negasse a criação. "No plano da fé, a criação do mundo não tem problema: a ciência nos fala da passagem de um estado do mundo para outro, pressupondo, portanto, a existência do mundo, enquanto a fé levanta a questão da existência de tudo." Quanto à versão que a Bíblia dá para a criação, os cientistas católicos advertem que o texto não deve ser tomado ao pé da letra. "A Bíblia foi escrita no último milênio antes de Cristo e no primeiro século depois de Cristo. Muitas de suas passagens ofendem o sentimento moderno", diz Cruz.