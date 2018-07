Vasectomia cresce no país

A responsabilidade pelo planejamento familiar não está apenas não mãos das mulheres, em uma cartela de pílulas anticoncepcionais. Uma prova disso é que o número de vasectomias vem crescendo muito no País. Segundo o Ministério da Saúde, de julho a novembro de 2005, foram realizados 6.298 desses procedimentos nas aproximadamente 570 instituições de saúde habilitadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Muitos preconceitos ainda cercam este método. O primeiro é relacionado com o desempenho sexual ? e não procede. ?A vasectomia torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos, nem em seu desempenho sexual?, explica o urologista Ricardo de La Roca, da Sociedade Brasileira de Urologia. O outro diz respeito à eficácia. Segundo La Roca, em 2% a 3% dos casos pode haver um pouco de vazamento do esperma. Ou seja, nem mesmo o método definitivo tem os seus 100% de eficácia.