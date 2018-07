Uma variedade do vírus Ebola foi detectada em porcos, levantando a possibilidade de que o agente possa sofrer mutação e causar a doença em humanos. O Reston ebolavirus (Rebov) só havia sido detectado em macacos e pessoas, mas sem causar danos. No entanto, porcos são um ''tubo de ensaio'' para novos vírus e poderão favorecer a adaptação do agente. A descoberta está na revista Science.