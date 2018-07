Variação genética está ligada à esquizofrenia

Três artigos publicados na revista Nature mostram variações genéticas fortemente vinculadas à esquizofrenia. Descobriu-se que os doentes apresentavam 15% mais alterações em três áreas localizadas nos cromossomos 15 e 1. Confirmou-se ainda que uma supressão já conhecida no cromossomo 22 também influencia no desenvolvimento da doença. A terceira pesquisa mostra a relação entre a doença e as mudanças nos nucleotídeos do DNA.