Vão do Masp recebe apresentação de banda com influência árabe e cigana

A banda Grand Bazaar Foto: Jonas Tucci/Divulgação

Nesta quinta-feira, 25, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) dá continuidade ao projeto 'Música no Vão' com show da banda 'Grand Bazaar', que se apresenta em um happy hour aberto ao público. O evento, que acontece sempre na última quinta de cada mês, tenta resgatar a ideia da arquiteta do Masp, Lina Bo Bardi, que previa para o espaço uma área de convivência.

A terceira edição do projeto recebe a banda inspirada na música cigana, árabe e judaica. Com o segundo CD recém-lançado, "Grand Bazaar - II", o grupo paulistano é caracterizado pela originalidade e se autoclassifica como uma banda de música 'balkan brasileira' e 'micareta ítalo-iraniana'.

As apresentações dançante passeiam por estilos como klezmer, tarantella, fanfarra, jazz manouche e música cigana. No mais novo trabalho, as canções autorais também recebem influência de carimbó e do baião. Um dos destaques é a releitura do clássico 'Pagode Russo', de Luiz Gonzaga e João Silva. Ouça:

O grupo é formado por André Vac (bandolim, rabeca, guitarra e voz), Juliano Abramovay (violão manouche, oud e chumbush), Gabriel Milliet (flauta e saxofone), Marcelo Politano (clarinete e saxo-fone), Tomás de Souza (sanfona), Guilherme d`Almeida (baixo) e Gabriel Basile (bateria).

Serviço

Show da Grand Bazaar

Quinta, 25 de agosto, a partir das 20h

Vão Livre do Masp, Av. Paulista, 1578, São Paulo, SP