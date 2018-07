Vanessa da Mata se junta à Orquestra Sinfônica Heliópolis em show gratuito no Ibirapuera

Cantora Vanessa da Mata se apresenta no Ibirapuera Foto: Marcos Hermes/Divulgação

O final de semana está chegando e, para quem curte a boa música brasileira, o Parque do Ibirapuera vai ser palco de mais um show ao ar livre, no domingo, 3. Como parte da programação final do Samsung E-Festival Instrumental, se apresentam na plateia externa do Auditório a Orquestra Sinfônica Heliópolis, com participação da cantora mato-grossense Vanessa da Mata. Sérgio Carvalho, vencedor do festival deste ano, se junta às atrações.

O show está previsto para começar às 18h e tem entrada gratuita. O festival da Samsung, na verdade, é uma plataforma de música na web que promoveu uma votação entre novos talentos da música brasileira.

Carregando o nome da comunidade da zona sul de São Paulo, a Orquestra Sinfônica Heliópolis faz um contraponto entre o erudito e o popular. O grupo faz parte de um dos programas do Instituto Baccarelli e já se apresentou em festivais importantes de países como Alemanha e Holanda. São 60 jovens instrumentistas, com idade entre 14 e 25 anos, que são regidos pelo maestro Edilson Ventureli.

A Orquestra Sinfônica Heliópolis Foto: Divulgação

Já a consagrada cantora e compositora Vanessa da Mata já tem seis álbuns na carreira, entre eles um que faz uma homenagem a Tom Jobim. O vencedor do Samsung E-Festival, o paulista Sérgio Carvalho foi escolhido entre outros nove finalistas, de quatro estados brasileiros.

Serviço

Samsung E-Festival Instrumental

Domingo, 3 de julho

Auditório Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Parque Ibirapuera – São Paulo

A partir das 18h