Vacinação tem baixa adesão masculina

Autoridades sanitárias não estão satisfeitas com o resultado da primeira semana de vacinação contra a rubéola. A campanha, que vai até 12 de setembro, conseguiu imunizar até agora 28% dos homens, número abaixo do esperado (30%) justamente entre o público prioritário. Entre as mulheres a adesão foi maior: 37,5% da meta estabelecida. Ao todo, já foram vacinados 23,2 milhões de pessoas. A meta do governo é imunizar 70 milhões.