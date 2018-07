Vacinação contra gripe começa em todo o País

Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra gripe para pessoas acima de 60 anos. O objetivo do Ministério da Saúde é reduzir em 50% as doenças relacionadas à gripe nos idosos e, no mínimo, em 32% as hospitalizações por pneumonias. A meta para este ano é imunizar 80% da população com mais de 60 anos, cerca de 3 milhões de pessoas. Em São Paulo, também estarão disponíveis a vacina dupla adulto (contra tétano e difteria) e a que previne o pneumococo, bactéria causadora de pneumonia, otite, sinusite, faringite e meningite. Segundo autoridades de Saúde, os idosos terão à disposição no Estado 3.354 postos fixos e 2.830 unidades volantes funcionando das 8h às 17h. A lista completa dos pontos de vacinação na grande São Paulo pode ser acessada em www.estadao.com.br.