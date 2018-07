Vacina contra gripe suína será produzida a partir de janeiro

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciou ontem que o Instituto Butantã iniciará a produção da vacina contra gripe suína em janeiro de 2010. "Serão produzidos 18 milhões de doses até abril, conforme solicitação do Ministério da Saúde", afirmou o governador ao participar de evento sobre epidemias realizado no Parque do Ibirapuera. "O Brasil estará mais preparado no próximo ano, uma vez que a gripe passou a ser conhecida", disse em sua apresentação.