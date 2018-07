Útil e agradável

Os negócios mais apaixonantes quase sempre derivam de hobbies. Um bom exemplo são os criadores do popular site de vídeos YouTube. A dupla, Chad Hurley e Steve Cheno, nada mais fez do que transformar o passatempo divertido de trocar vídeos pessoais em um negócio lucrativo. Segundo Gilberto Rose, consultor do Sebrae, nesses casos, as chances de sucesso são muitas: - A pessoa que cultiva um hobby leva vantagem por conhecer bem o ramo e também por ser um grande consumidor. Tem noção do público, do mercado, sabe o ponto fraco do atendimento e qual é o grande diferencial para se distinguir da concorrência. Para evitar o fracasso, diz o consultor, é importante saber o limite entre hobby pessoal e negócios. No hobby, investe-se dinheiro sem pensar no retorno, ao contrário de abrir um negócio. Ter uma rede de contatos no segmento de interesse, formular ações de marketing e ter visão de empreendedor são fundamentais para o sucesso do investimento. "O Sebrae oferece cursos e palestras, que orientam o novo empreendedor. São ensinadas noções de administração, custos, preços, comunicação com o cliente e de como trabalhar com metas e objetivos." Hoje, o sonho de qualquer adolescente é se dar bem trabalhando com o que mais gosta: videogames. Dependendo do talento, vale a pena investir no ramo. Somente em 2007, o mercado de eletrônicos movimentou cerca de R$ 6,3 bilhões, gerando grande lucro para quem opta por um negócio voltado para esse mercado. Com sangue de comerciante nas veias, Marcos Khalil, à frente da UZ Games - rede de lojas especializada em videogames, consoles, jogos e acessórios - conseguiu controlar sua paixão pelos jogos, transformando um hobby da adolescência em uma marca forte no mercado. Tudo começou em meados de 1983, quando Marcos era adolescente e ficava horas jogando em aparelhos Atari, trazidos por um tio dos Estados Unidos. "Montei um estoque de jogos em casa." Foi quando teve a idéia de abrir uma "lojinha", alugando os games para os amigos. "Se o jogo custava R$ 30,00, locava por R$ 3,00, de quinta a domingo. Para evitar calote, se um amigo levava três cartuchos, tinha de deixar três fitas do seu acervo comigo, como garantia." Quando seu pai adoeceu, entre assumir as lojas de roupas, ramo tradicional da família, e arriscar num sonho, ficou com a segunda opção. "Com 16 anos, abri uma loja no Ipiranga e já tinha um carro melhor do que o do meu pai." Como entendia do assunto, Marcos era procurado por executivos das grandes empresas de eletrônicos. Quando seu pai faleceu, abriu uma loja no Center Norte, sendo que o negócio foi formatado pela Bittencourt Consultoria, também responsável pela expansão da marca. Hoje são 12 lojas próprias e uma franqueada, nada mal para um jogador compulsivo, cuja mãe temia pelo futuro e pela saúde dos miolos. Entre os prós do negócio, além de fazer o que gosta, ressalta: "o fato de ter sido um consumidor dos produtos faz com que leve uma certa vantagem. Quando vou a eventos do setor, primeiro me comporto como um consumidor e, depois, como dono de loja. Isso ajuda bastante." Os contras? "Posso escolher qualquer jogo, mas não tenho tempo para jogar!" Como esse mercado muda com muita velocidade, Marcos tem uma rede de consultores adolescentes que sabem o que vai estourar daqui a seis meses. De retalho em retalho Na sala ensolarada de seu apê, em Alto de Pinheiros, a designer mineira Priscila Gomes, ou Prita, como gosta de ser chamada, tem uma bancada de madeira, onde estão dispostos vidros recheados com contas coloridas. Num cesto de vime, transbordam retalhos de tecidos e fios, matéria-prima de suas bijuterias e sobras do ateliê de sua irmã, a estilista Bel Paoliello.Tudo é feito artesanalmente, peça por peça. O toque de brasilidade é notado em alguns itens aromatizados com ervas (alecrim, cravo, canela, louro, erva doce, alfazema), garantindo boas energias para quem usa as peças ou, ainda, perfumando as gavetas. Formada em Letras pela Unicamp (Universidade de Campinas), Prita, como é mais conhecida, gostava de costurar, habilidade que herdou da mãe. "Quando ninguém falava em customização, já mexia nas roupas, reformava, acrescentava algum detalhe diferente e vendia para as colegas." Formou-se e chegou a dar aulas, mas surgiu a oportunidade de trabalhar numa marca de lingerie, o que a ocupou por dois anos. "Depois dessa experiência, minha irmã, a Bel, me convidou para ser sócia dela, e a parceria durou 15 anos. Parei quando meu marido foi transferido para o Rio de Janeiro, e tivemos de nos mudar para lá." Até que um dia teve um aniversário e Prita decidiu comprar algumas pecinhas, montando um colar personalizado para a amiga. O colar fez sucesso e logo surgiram encomendas de outras amigas. De volta a São Paulo, colocou algumas bijus para vender na loja da irmã, que fica na Vila Madalena, e não sobrou nenhuma na prateleira. "Resolvi investir no negócio, porém me dei conta de que era impossível conciliar a criação com as vendas. Foi aí que duas amigas propuseram uma parceria. Deborah Kacelnik, também formada em Letras, e Ethel Akkerman, fonoaudióloga, atendem a clientela pelo sistema delivery, com hora marcada. Montam uma cestinha com algumas bijuterias e deixam na casa da cliente, para que ela escolha à vontade. Temos também um blog (http://debbyeethel.blogspot.com) com o catálogo das peças." Prita reserva cinco horas por dia para fazer os acessórios. Entre as desvantagens de trabalhar em casa, cita as pequenas interrupções para resolver problemas domésticos. "O trabalho fica picado", reclama. Não ter de enfrentar o trânsito é uma das maiores vantagens, diz ela, assim como a possibilidade de correr para a bancada e desenhar uma peça, quando bate a inspiração. Os preços dos colares (carros-chefes de sua coleção) vão de R$ 70,00 a R$ 110,00, e a margem de lucro mensal gira em torno de R$ 2 mil. "A produção é bem pequena, não passa de 150 peças por mês", conclui. Doce Dona de uma loja de moda há oito anos, em Alphaville, Gabriela Nyari sempre gostou de receber os amigos. Nessas ocasiões, costumava preparar deliciosas trufas, devoradas em segundos. Ganhou fama com uma imbatível trufa de maracujá e coco, e logo choveram pedidos. Aproveitou, então, os fundos da sua loja, onde montou um espaço charmoso, com doces e biscoitinhos, ensaio para o seu segundo negócio, a recém-inaugurada Goldie & Co, especializada em bolos decorados, doces, bem-casados. O investimento, segundo ela, é uma boa alternativa para quem quer ingressar na área, já que o custo com a compra de materiais é determinado pelas encomendas, sem desperdícios. Aprimorar a técnica é essencial para transformar uma habilidade caseira em atividade profissional. "Fiz um curso de pasta americana para bolos e, depois, outro, de bem-casados. Os pedidos aumentaram sem nenhuma divulgação, só com o boca a boca", conta Gabriela, que já pegou encomenda de casamento para 500 convidados. Apesar de contar com ajudantes, a produção dos bolos fica totalmente sob sua responsabilidade. "Quem não domina a técnica de pasta americana não consegue fazer." A "carta" de docinhos é de dar água na boca, como os brigadeiros com pistache, dourados, de damasco com amêndoas, entre outros. Não vê problemas em administrar dois negócios completamente diferentes. "Tenho uma gerente que supervisiona a loja e, assim, posso me dedicar aos doces, atividade que me dá muito prazer." Tortas inglesas Cozinhar sempre foi uma paixão para o casal Ana Claudia Laforga e Richard Preen, donos da Pie in the Sky, casa especializada em tortas salgadas e doces, inaugurada há alguns meses nas Perdizes. Decorada em tons de vermelho e com direito a uma típica cabine telefônica, o endereço já virou point entre os moradores do bairro, atraídos pela culinária da terra da Rainha. Richard - ou Rick, como é chamado - era chef em Londres, e Ana Claudia, publicitária, depois de 15 anos trabalhando em agências e produtoras, resolveu dar uma guinada."Na Inglaterra é comum a expressão ?pie in the sky?, algo como ?ter um sonho?. Não tivemos dúvida sobre o nome da casa, que é bem isso, a realização de um sonho." Antes de partir para o próprio negócio, o casal fez uma pesquisa informal de mercado e constatou que não havia nada similar na área gastronômica. "As tortas são como o arroz com feijão dos ingleses. Resgatamos mais de 20 receitas da chamada old fashioned kitchen. Quem experimenta acaba voltando." Entre as iguarias, destaque para Steak & Kidney Pie (torta de carne cozida e rim); um pastel feito com a borda da massa, propositalmente bem grossa (Cornish Pasty), porque, segundo o chef, os trabalhadores ingleses o comiam com as mãos sujas, e um cheese cake com massa de biscoitos e mascarpone. O trabalho é bem dividido: ele cuida da cozinha e ela, das compras e da parte administrativa. Os maiores desafios de abrir esse tipo de negócio, conta Ana, são a tributação e a burocracia. "Importamos uma máquina do Canadá para a cozinha, cujos impostos foram o dobro do preço." Oportunidade Alguns desenhos de moda, feitos sem pretensão no blog pessoal, e assim nascia a marca de camisetas Alguns Tormentos, como conta o estilista e designer gráfico gaúcho Eduardo Biz: - Alguns Tormentos era o nome de um blog que eu tinha por volta de 2000, onde opinava sobre bandas de rock e filmes. Certo dia, resolvi publicar no blog desenhos de estampas que adoraria encontrar nas lojas de camisetas, e várias pessoas pediram que eu produzisse aquelas peças. Estampei quatro ou cinco camisetas com transfer, essas cópias que se faz em qualquer casa de xerox, e presenteei alguns amigos. Segundo Eduardo, mais e mais interessados foram aparecendo. "Percebi que havia uma forte demanda no mercado e, em 2003, transformei o blog numa loja virtual." No começo, conta, foi difícil acertar-se com fornecedores e costureiras. Hoje comemora o número de acessos ao site (cerca de 400 visitas por dia) e as vendas para todos os estados.