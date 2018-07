Usuários ficam desamparados

Sheila Pasquali, de 45 anos, é uma das prejudicadas. Ela esperou um ano para fazer cirurgia no pé direito, após fratura. Médicos de hospital da Avimed diziam que não se tratava de caso cirúrgico. Só depois de brigar é que conseguiu nova opinião médica e a cirurgia, mas agora não consegue fazer fisioterapia. A Avimed chegou a marcar a fisioterapia duas vezes, mas na 1.ª o serviço desmarcou e, na 2.ª, a clínica não atendia telefonemas. "Estou me sentindo um lixo sendo tratada assim", diz. Conceição Janota, que era associada da Interclínicas e foi parar na Avimed, tem 82 anos, usa marca-passo e tem insuficiência renal. "Eles se negaram a cobrir as lentes da cirurgia da catarata e a sonda prescrita, por ela ter insuficiência renal. Só conseguimos por via judicial'', diz Márcia, sua filha. Desde dezembro, a situação só piorou, com diminuição da rede credenciada. Márcia conseguiu marcar exame para a mãe no SUS antes da data prevista pela operadora. "A Avimed hoje é pior do que serviço público." A Avimed afirma ter acatado a decisão da ANS e que encaminhará todos os pacientes para seus serviços próprios.