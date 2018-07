USP vai ter primeiro edifício sustentável

A Universidade de São Paulo (USP) lançou ontem o projeto da primeira edificação ambientalmente sustentável da Cidade Universitária, em São Paulo. Será o edifício do Centro de Estudos de Clima e Ambientes Sustentáveis (Cecas), que contará com três andares e área de 6 mil metros quadrados. O projeto é fruto de uma parceria do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da universidade. O edifício vai gerar toda a energia elétrica que deve consumir, além de incorporar outras tecnologias para reduzir o impacto ambiental.