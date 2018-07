USP insere alunos de 5.ª a 8.ª séries

Um programa inédito da Universidade de São Paulo (USP) vai possibilitar a alunos de 5.ª a 8.ª séries das redes pública e privada a oportunidade de conhecer suas atividades e instalações. Chamado Eu na USP Júnior e desenvolvido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o programa será composto por módulos, coordenados por docentes da USP, que pretendem introduzir o aluno no universo de até cinco áreas do conhecimento. As atividades serão realizadas de 27 a 31 de julho, em São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, Pirassununga e São Carlos. Serão oferecidas 390 vagas. Cada aluno selecionado participará de todas as atividades do módulo no qual se inscreveu, em turmas de no máximo 15 estudantes. As inscrições podem ser feitas no site usp.br/prc/eunauspjr, até domingo.