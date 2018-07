USP inaugura centro para treinar médicos

A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) vai inaugurar na segunda-feira o Centro de Ensino e Pesquisa em Cirurgia, um moderno e equipado centro de treinamento e formação de futuros cirurgiões médicos. O local, avaliado em R$ 1,6 milhão, foi construído com recursos doados por um grupo de empresários, entre eles Joseph Safra, e pela Fundação Faculdade de Medicina (FFM), que investiu R$ 300 mil no projeto. O objetivo é ensinar cirurgia sem a presença de pacientes, tornando o processo de ensino mais ético e seguro. Geralmente, esse treinamento é feito com os pacientes dos hospitais universitários.