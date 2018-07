USP e Unesp fazem matrículas hoje

Os aprovados na Universidade de São Paulo (USP), na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e na Universidade Estadual Paulista (Unesp) têm até hoje para efetuar suas matrículas. O processo começou ontem com vários trotes aplicados aos calouros. Para quem não puder comparecer pessoalmente ao câmpus, as instituições permitem fazer uma procuração registrada em cartório. Para a USP, o candidato deve comparecer à seção de graduação da unidade onde foi aprovado com original e cópia do certificado de conclusão de curso de ensino médio ou equivalente, acompanhado de histórico escolar ou diploma de curso superior registrado, original e cópia do documento de identidade e foto 3x4 datada, com menos de um ano. Cada unidade tem um horário diferente de funcionamento, por isso a USP recomenda que o candidato verifique no manual. A inscrição na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo exige duas cópias autenticadas do comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente e histórico escolar, certidão de nascimento, documento de identidade, título de eleitor para maiores de 18 anos, documento militar, para os homens, CPF e duas fotos 3x4 recentes. As exigências de documentos são as mesmas para a Unifesp, que também pede para o aluno fazer a matrícula apenas na unidade onde foi aprovado. A Fuvest divulgará a lista dos aprovados em segunda chamada no dia 22 de fevereiro. Nos dias 10 e 11 de março, candidatos que ainda não foram chamados podem manifestar interesse por vagas remanescentes. Na Unesp, as matrículas devem ser feitas das 9 às 18 horas. É necessário levar, em duas cópias autenticadas, certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar completo do ensino médio, certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, documento de serviço militar para homens e duas fotos 3x4 recentes.