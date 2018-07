USP aprova Educação Física em Ribeirão

A Universidade de São Paulo aprovou ontem a criação da nova unidade e do curso de Educação Física, com 60 vagas integrais, em Ribeirão Preto, como o Estado antecipou na edição de ontem. O currículo terá ciclo básico e, depois, ênfase em três áreas: Atividade Física e Saúde, Atividade Física e Performance e Atividade Física, Educação e Cultura. O Conselho Universitário também autorizou a criação, no campus de São Carlos, do curso de Estatística, com 40 vagas. Outras 20 vagas irão para Engenharia de Produção Mecânica, que já oferecia 30 vagas.