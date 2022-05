Urias anuncia novo EP 'Her Mind' e divulga teaser; confira

Urias divulgou o teaser de seu novo projeto, o EP 'Her Mind'. Foto: João Arraes

Na noite deste domingo, 22, a cantora Urias divulgou um teaser para anunciar o novo EP, intitulado Her Mind. No vídeo publicado pela artista, ela aparece falando em inglês: "If you look inside, maybe we look alike. You just can’t deny we look alike" ("Se você olhar para dentro, talvez sejamos parecidos. Você simplesmente não pode negar que nós nos parecemos", em português).

Assim como no álbum Fúria, que teve a segunda parte lançada em janeiro deste ano, Urias deve dividir o novo projeto em vários lançamentos, já que na publicação foi divuglado como 'parte 1'.

A cantora ainda não divulgou uma data de estreia, mas disse que será em breve. Com o disco Fúria, a artista conquistou o primeiro lugar no ranking de discos mais vendidos do iTunes Brasil na semana de lançamento. No Spotify, o álbum já ultrapassou 15 milhões de streams.