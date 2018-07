Uns voto esquisito

Minha comadre Marilei, de Cordeirópolis, mandou um cartão de fim ano que eu tive que rir. Tava escrito ?aqui vão meus voto de um Feliz Natal e um PRÓXIMO Ano Novo?. Mas se o Ano Novo não for próximo vai ser o quê? Mesmo assim, eu guardei na cristaleira pelas bela imagem de Jesus e dos reis mago. Senha: idade de Cristo Minha vizinha Jacira tá desesperada porque roubaro a bolsa dela no meio da 25 de março. Aí um ladrão achou e pegou o cartão de compra dela e, como tinha um folheto de Jesus do lado, apostou que a senha era 33, a idade que ele morreu. Roubou 200 real dela! Solidariedade natalina Mas agora já tá tudo bem, porque as mulher aqui ficou tudo com pena dela (já sabe mulher como é, tem coração de manteiga!) e ajudou ela comprando muita Avon, Yakult, Natura e Tupperware. Só não sei se os marido das comadre vai gostar muito de ganhar perfume e conjunto de potinho de plástico.