Universitário morre ao cair enquanto fazia selfie vestido de 'Homem-Aranha'

Foto: Pixabay

TAIPÉ - Um universitário malaio, fantasiado de "Homem-Aranha", foi encontrado morto na rua na província de Changhua, em Taiwan, e os investigadores suspeitam que ele tenha caído do telhado do edifício onde morava ao tentar fazer uma selfie, informou a polícia nesta quinta-feira, 04.

O estudante de 30 anos, identificado apenas como Li, colocou a fantasia e disse aos colegas de apartamento que iria fazer uma selfie no telhado do edifício de cinco andares.

Mais tarde, seu corpo foi descoberto na calçada sob a sua residência com um grave ferimento na cabeça e hemorragia intensa. A polícia e os médicos transportaram Li para um hospital próximo, onde foi declarado morto na sua chegada.

No telhado, os policiais encontraram o telefone celular configurado com um temporizador automático e montado em um tripé, abrindo a suspeita de que o homem estava tentando fazer uma selfie de pé ou pendurado na borda do telhado. /EFE