Universidade de São Paulo fica entre 100 melhores

A USP foi considerada a 87.ª melhor universidade do mundo, segundo o Webometrics Ranking of World Universities, realizado por um grupo de pesquisa ligado ao Ministério de Educação da Espanha. Entre as 500 instituições citadas no ranking, nove são brasileiras. Embora o Brasil seja o país da América Latina com maior representatividade na classificação, a melhor universidade do continente não está aqui. Em 44.º lugar aparece a Universidade Nacional Autônoma do México. Em relação a julho de 2008, a USP saltou 26 posições. A pesquisa, divulgada desde 2004, avalia os conteúdos publicados nos sites das universidades.