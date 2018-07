Universal é condenada por morte de garoto

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão do Tribunal de Justiça (TJ) da Bahia determinando que a Igreja Universal do Reino de Deus pagasse uma indenização de R$ 1 milhão, acrescida de juros e correção monetária, por danos morais aos pais do adolescente Lucas Terra, assassinado aos 14 anos, em 2001, por um pastor da igreja, Sílvio Roberto Santos Galiza, em Salvador. Condenado pelo crime há 11 meses, o pastor cumpre pena de 18 anos na capital baiana. Na decisão, publicada ontem, os ministros do STJ argumentam que o pastor Galiza era preposto da Igreja Universal. "O vínculo está caracterizado pela subordinação, poder diretivo escalonado, remuneração, atos constitutivos, entre outros", diz a decisão. A Universal diz que não tinha responsabilidade na morte de Lucas porque o pastor não estaria em horário de trabalho na hora do crime. Cabe recurso da decisão, no próprio STJ. O pai de Lucas, o comerciante José Carlos Terra, comemorou contidamente a decisão do STJ. "O dinheiro não traz meu filho de volta, mas é uma forma de punir uma instituição que está protegendo criminosos." A Universal foi procurada pelo Estado, mas não foram encontrados representantes para comentar a decisão. O CASO Freqüentador da Universal do bairro de Santa Cruz, em Salvador, Lucas Terra foi queimado vivo em março de 2001, quando tinha 14 anos. O assassinato, de repercussão internacional, ainda não teve o motivo esclarecido. Em outubro daquele ano, Galiza foi apontado pelas investigações como autor do crime. Julgado em junho de 2004, foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão, mas como a condenação foi de mais de 18 anos, um segundo júri foi marcado. No segundo julgamento, em novembro de 2005, foi novamente condenado, a 18 anos de reclusão. Defendendo sua inocência, Galiza passou a acusar dois outros colegas de Universal. Segundo Galiza, ele não havia apontado os religiosos antes por ter recebido ameaças de morte. Os dois estão foragidos.