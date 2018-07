Unifesp vai continuar a cobrar por cursos

A cobrança de mensalidades nos cursos de especialização da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) deve acabar na Justiça. Ontem, o pró-reitor de extensão da universidade, Walter Manna Albertoni, reiterou sua intenção de não assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público Federal (MPF). O acordo prevê o fim das cobranças a partir de janeiro de 2008 por se tratar de uma instituição pública. O prazo para a assinatura do TAC termina no início do próximo mês. Em reunião com representantes da Associação dos Docentes da Unifesp (Adunifesp) e com o procurador Sérgio Suyama, Albertoni afirmou que a universidade não deixará de cobrar as mensalidades. Algumas delas, como a do curso de diagnóstico por imagem, chegam a mais de R$ 1 mil. A decisão da Unifesp é baseada em um parecer do Conselho Universitário (Consu), que rejeita o final da cobrança e o acordo com o MPF. Segundo o pró-reitor, um parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 2002, autoriza a cobrança porque os cursos não se enquadram na categoria de ensino regular."Acredito na intenção do procurador, mas existem interpretações legais completamente diferentes", disse. Quanto às afirmações de que os professores se desviam de suas funções na universidade para dar aulas nos cursos de especialização, o reitor da Unifesp, Ulysses Fagundes Neto, afirma que o aumento da produção científica da universidade mostra que a atividade dos professores não é prejudicada. "A Unifesp aumentou sua produção científica em mais de 300%. É ilusório imaginar que o governo federal possa suprir todas as nossas demandas, pois a universidade vive em constante processo de crescimento", disse. EXCLUSÃO Para o procurador, no entanto, a cobrança fere a Constituição e desvia a universidade pública de sua finalidade de oferecer ensino superior gratuito. "O que temos hoje nesses cursos é uma situação de exclusão social", disse. "Isso fere o conceito de igualdade da Constituição e o próprio conceito de meritocracia." Suyama ressaltou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 44, afirma que a educação superior abrange, além dos cursos de graduação e pós-graduação, os cursos de especialização e aperfeiçoamento, por isso não podem ser cobrados em instituições públicas. "Não nos resta outra alternativa a não ser ajuizar uma ação nos moldes das que já foram feitas em outros Estados", afirmou. Durante a reunião, em meio ao clima exaltado, o procurador respondeu às perguntas de professores favoráveis à cobrança dos cursos e ouviu as reclamações dos membros da Adunifesp, contrários a prática. Ao final, não parecia acreditar na viabilidade de um acordo. "Caso a universidade insista em cobrar as mensalidades, ainda que de forma atenuada, acho muito difícil evitar uma solução judicial", disse. A Unifesp não é a única a enfrentar problemas com o MP. Desde 2001, a Universidade de São Paulo (USP) enfrenta problema semelhante. Naquele ano, estudantes invadiram uma reunião do Conselho Universitário, órgão máximo da instituição, para protestar contra fundações de direito privado. Em 2002, o Ministério Público Estadual passou a investigar os cursos pagos da USP, que chegam a custar R$ 30 mil por ano, e são oferecidos por entidades como a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A medida mais efetiva foi tomada pela então pró-reitora e atual reitora, Suely Vilela, que,em 2003, retirou o status de pós-graduação dos cursos pagos e determinou que todos fossem classificados apenas como cursos de extensão.