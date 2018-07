Unidas pela moda

Quando a doutora Lúcia Casali, procuradora de Justiça aposentada, foi convidada para ser a diretora executiva da Fundação de Amparo ao Preso (Funap), ela vislumbrou a chance de trazer alguma mudança positiva para a população carcerária. Por ter atuado como procuradora por quase 30 anos, conhece como ninguém o sistema prisional.

Enquanto a nova diretora da Funap colocava seus planos em ação, Renata Cristina de Souza Peruchi, 38 anos, cumpria o oitavo ano da pena de 12 anos à qual fora condenada. Antes disso, trabalhava como perueira. Também vendia na rua pão de queijo e frios em geral. Um dia, flagrou seu sócio mexendo com suas filhas - na época, com 4 e 6 anos. Ficou transtornada. Em 29 de janeiro de 1999, foi condenada por homicídio.

Nessa época, Cássia Aparecida Grandi, 43 anos, catava latinhas na rua, conseguindo alguns poucos trocados que ajudavam no sustento dos cinco filhos. Dois anos depois, foi condenada por envolvimento com drogas, e presa, já que não era mais primária.

Andréia Bernardo Mendonça, 34 anos, e Kátia Regina Rodrigues, 28 anos, também estavam detidas. Andréia havia praticado sequestro, na companhia de seu namorado, e acabou sendo presa quando estava grávida do segundo filho. Kátia tinha se envolvido com drogas.

Enquanto isso, Maria Sandoli, 52 anos, casada, desenvolvia peças para cobiçadas grifes de moda, por meio de sua etiqueta Mundinho Calmo. E Maria Helena Albernaz, 61 anos, fazia artesanato com todo o capricho do mundo, e sequer imaginava onde pararia.

Há alguns anos, essas mulheres não tinham nada em comum. Hoje, têm a moda como meio de trabalho e a crença em um futuro melhor. Suas histórias vêm se cruzando e transformando a falta de esperança em um horizonte possível.

GRIFE PRÓPRIA

Tendo em vista a falta de oportunidade para as detentas refazerem suas vidas, a despeito do potencial de trabalho que representam, a diretora da Funap, Lúcia Casali, não pensou duas vezes. Aproveitou a paródia da Daslu e Daspu, e criou a Daspre, uma grife, ou melhor, um projeto que busca capacitar e profissionalizar detentas do estado de São Paulo. "A missão da Daspre é capacitar e profissionalizar as detentas, para que possam gerar renda por meio de um artesanato diferenciado", explica. "O projeto é apresentado quando ainda cumprem pena, e o objetivo é fazer com que, ao saírem, possam continuar com esse trabalho", complementa.

Com a responsabilidade de fazer a Daspre acontecer, Lúcia Casali, encantada com o capricho das caixinhas artesanais desenvolvidas por Maria Helena, a chamou para estrear na equipe de professores. "Aceitei na hora", diz Maria Helena. Desde maio do ano passado, ensina às presas as técnicas para a confecção de caixinhas de todos os tipos e, assim, passa algumas horas de seus dias trancada com 15 detentas, na Penitenciária Feminina de Sant?Anna. "Não ensino somente artesanato, mas também boas maneiras e postura profissional. Conversamos muito sobre diversos assuntos."

Os frutos desse trabalho já estão sendo colhidos. Renata Cristina, que ficou conhecida por sua habilidade manual, quando ainda estava na Penitenciária de Sant?Anna , é hoje uma das participantes do projeto. Desenvolve e cria peças na Oficina Experimental da Funap, pois, agora, cumpre pena em regime semiaberto na Penitenciária Feminina do Butantã. "Dentro da oficina da Daspre, não me sinto presa: encontro o que preciso e sou reconhecida pelo meu trabalho", fala.

Cássia Aparecida é aluna de Maria Helena, na oficina que é realizada dentro da Penitenciária de Sant?Anna. Monta as caixinhas e também ajuda as iniciantes no curso. Confidencia que queria ter tido outro tipo de vida, e comenta que, para ela, as oportunidades só apareceram mesmo dentro da Penitenciária, por meio de projetos como o da Funap. No entanto, conseguiu enxergar possibilidades reais por meio do trabalho que desenvolve. "Quando sair, posso montar um comércio para dar uma vida mais digna para mim e para os meus filhos", diz ela.

Kátia Regina, que cumpre pena em regime fechado, participa das oficinas de Maria Helena e reconhece que hoje tem uma profissão. Também espera que, quando sair da prisão, possa se sustentar com o próprio trabalho.

O projeto já atendeu cerca de 200 detentas. Na Penitenciária Feminina de Sant?Anna, há 15 presas; na Penitenciária Feminina da Capital, 20, e na Oficina Experimental, 15 detentas do regime semiaberto, que estão na Penitenciária Feminina do Butantã.

Os resultados do projeto têm se mostrado positivos, por isso, sua ampliação tem sido uma consequência. De olho em peças artesanais, criativas e de bom gosto, a diretora da Funap, Lúcia Casali, tomou contato, por meio da mídia, com as peças que Maria Sandoli confeccionava. Convidou-a para dar aulas de desenvolvimento de peças pra lá de inusitadas. "Não quero que as pessoas comprem o que elas produziram porque ficaram com dó e querem ajudar, mas sim pela qualidade e bom gosto que representam", fala Maria Sandoli, que começou a lecionar recentemente.

Outra que se prepara para iniciar suas aulas é a egressa Andréia. Quando estava presa, resolveu que daria um rumo à sua vida. Participou de oficinas de costura, até que surgiu a Daspre em sua vida. Atualmente, está em liberdade assistida. "Serei contratada como artesã pela Funap e vou passar o conhecimento que adquiri com os anos. Estou super feliz. Até já consegui tirar minha carteirinha da Sutaco (a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, cuja carteira de identificação possibilita facilidades como a emissão de nota fiscal pelo órgão, exportação e acesso ao microcrédito)."

A conclusão dessa história é que, agora, Renata, Cássia, Andréia e Kátia têm maior interesse por moda, e alimentam esperanças de desenvolver um trabalho futuro, dando um rumo às suas vidas. E as artesãs Maria Helena e Maria Sandoli, assim como a diretora da Funap, Lúcia Casali, carregam agora a experiência de fazer parte da difícil tarefa de mudar trajetórias de vidas.

Serviço:

Bazar Daspre: das 9 às 17 horas, na loja Do Lado de Lá, R. Dr. Vila Nova, 268, Vila Buarque, tel.: 3150-1087