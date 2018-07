Unicamp surpreende ao fazer prova sobre homem e animais

Com a proposta de discutir a relação do homem com os animais, a prova da primeira fase do vestibular 2009 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aplicada ontem para cerca de 47 mil candidatos em 24 cidades do País, recebeu elogios de professores de cursinho e do ensino médio. "Foi uma prova de ótimo nível, mas fácil", afirmou Vera Lúcia Antunes, coordenadora do Curso e Colégio Objetivo. "A Unicamp está de parabéns pela criatividade." O coordenador de vestibular do Anglo, Alberto Francisco do Nascimento, também considera que a prova foi bem feita. "É uma prova simples, mas inteligente e bem formulada. Várias questões dependiam só da capacidade de leitura e atenção do candidato", apontou Nascimento. Para Fernando Rodrigues, professor de história do Cursinho da Poli, não houve nenhuma questão polêmica. "Foi bem formulada." O tema geral, o homem e os animais, surpreendeu os candidatos. A prova forneceu textos com informações sobre como os animais foram e podem ser usados para o progresso da humanidade, levantando questões como extinção e reprodução. Os temas foram associados a discussões políticas e às disciplinas básicas do currículo - matemática, física, química, biologia, história e geografia. Segundo Leandro Tessler, coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), a surpresa é um dos fatores que permitem a disputa mais justa pelas 3.434 vagas. "A gente tenta justamente colocar um elemento surpresa. Se o tema fosse aquecimento global, certamente metade dos candidatos já teria uma redação em mente, praticamente pronta", afirmou. A prova teve 12 questões (que valem até quatro pontos cada), a maioria interdisciplinar, e está disponível para consulta no site. "O que queremos mostrar é que o conhecimento não é compartimentado. Todas as questões podem fazer o candidato usar o que sabe para entender o contexto", afirmou Tessler. "Ganha a Unicamp, que busca um candidato que saiba ler a prova e relacionar idéias. E ganha o ensino médio, pois cai aquela coisa do ensino por memorização apenas. Todas as disciplinas podem ser aplicadas se o estudante for provocado", disse o coordenador. Para o candidato a uma vaga no curso de Engenharia de Produção Bruno Augusto de Castro Oliveira, de 17 anos, a parte mais difícil da prova foi exatamente o tema. "Difícil fazer a redação", afirmou Oliveira. O vestibulando Gaspar Vieira, de 19 anos, que concorreu a uma vaga no curso de Tecnologia de Construção Civil, considerou as questões relacionadas a matemática e física fáceis. "As questões de química e a redação foram as partes mais complicadas da prova." MAIS VAGAS Nesta edição do vestibular, o número de vagas oferecidas subiu 17% em relação ao ano passado por causa do lançamento de oito cursos no câmpus de Limeira (Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Agronegócio, Gestão de Comércio Internacional, Gestão de Empresas, Ciências do Esporte, Nutrição, Engenharia de Produção e Engenharia de Manufatura). No total, a Unicamp oferece vagas em 68 cursos (66 da Unicamp e dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) e o mais concorrido é o de Medicina, com 78,8 candidatos por vaga, seguido de Medicina da Famerp (48,4 candidatos por vaga). Neste ano, o vestibular trouxe algumas alterações: o aluno pôde fazer até duas opções de cursos em vez de três; Odontologia não exige mais a prova de aptidão; o tempo mínimo de permanência nas salas foi para duas horas e meia (e não mais duas horas); há apenas uma nota de corte para as provas prioritárias de cada curso; a prova deixou de ter um caderno separado para as respostas. A lista de aprovados e os locais da segunda fase serão divulgados no dia 17 de dezembro. A segunda fase está marcada para os dias 11 a 14 de janeiro, com oito provas dissertativas. A primeira chamada será divulgada dia 5 de fevereiro e a matrícula dos convocados em primeira chamada deve ser feita no dia 10 de fevereiro.