Unicamp divulga lista dos aprovados para 2ª fase

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou ontem a lista de aprovados para a segunda fase de seu vestibular. Os 14.428 convocados - que representam 31% dos candidatos - farão a próxima etapa entre os dias 13 e 16 de janeiro. Os novos locais de prova devem ser consultados no site www.comvest.unicamp.br. A lista completa da Unicamp A segunda etapa terá provas de língua portuguesa, literatura e ciências biológicas, no primeiro dia; química e história, no segundo; física e geografia, no terceiro; matemática e inglês, no último dia. Todas os exames são dissertativos. A Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) antecipou a divulgação da sua lista de aprovados para ontem. A relação está no portal www.pucsp.br. Foram chamados 5.918 candidatos para a PUC e outras instituições que fazem parte do vestibular. O vestibular da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)começa hoje e vai até sexta-feira. Estão inscritos para a prova 26.901 candidatos que concorrem a 1.565 vagas em 37 cursos. Haverá exames em 12 cidades. O primeiro dia terá provas de língua portuguesa, inglês e redação. Amanhã, é a vez de química, matemática e história. O último dia terá questões de biologia, física e geografia. As provas começam todos os dias às 14 horas, quando os portões serão fechados. Os candidatos devem chegar uma hora antes ao local de exame. É preciso levar documento de identidade original, lápis preto nº 2, borracha, caneta esferográfica azul ou preta, régua pequena transparente (15 a 20 cm) e apontador. Foi encerrado ontem o exame da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que havia começado na segunda-feira. O último dia de provas teve questões de português e uma redação. A abstenção foi de 26,6%. Os resultados saem no dia 1º de fevereiro.