A Unicamp divulgou ontem a lista de convocados e os locais de prova da segunda fase de seu vestibular, que começa no dia 11 de janeiro. A relação dos aprovados sai em 5 de fevereiro e as matrículas devem ser feitas no dia 10. Este ano, 49.322 candidatos disputam 3.434 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Veja a relação completa