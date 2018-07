Unesp, Unifesp e UFSCar começam hoje suas inscrições

Serão abertas hoje, a partir das 10 horas, as inscrições para o vestibular 2009 da Universidade Estadual Paulista (Unesp), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os candidatos podem se inscrever e acessar o manual dos três vestibulares pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). Mais informações Na Unesp são oferecidas 6.374 vagas em 153 cursos de graduação. A inscrição custa R$ 105 e pode ser feita até o dia 10 de outubro. Alunos de escolas estaduais terão desconto de 76% no valor da taxa e devem retirar uma senha no estabelecimento em que estudam. A Unifesp oferece 1.812 vagas em 25 cursos. São seis novos neste ano e 609 vagas a mais que em 2007. No ato da inscrição, o candidato que declarar ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2007 e/ou 2008 terá esta nota obrigatoriamente aproveitada. A lista com os 2.121 candidatos que receberam isenção para taxa de inscrição do vestibular 2009 já pode ser conferida na internet. A UFSCar oferece 2.577 vagas, 70,4% a mais que no processo seletivo anterior. No total são 57 cursos, entre eles 20 inéditos. A inscrições na Unifesp e na UFSCar custam R$ 100 e vão até dia 17. Outra instituição com inscrições abertas é a Universidade Federal do ABC (UFABC) , que prorrogou o prazo até quinta-feira. A taxa é de R$ 100 e o candidato pode se inscrever no site www.vunesp.com.br. Para o curso de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV) as inscrições se encerram hoje e devem ser feitas até as 18 horas no site www.fgv.br/vestibulares. A taxa de inscrição é de R$ 150 e as provas serão em 2 e 9 de novembro. A segunda fase, que tem um exame oral, será entre 8 e 13 de dezembro. A Unicamp também está com inscrições abertas para o seu vestibular até 7 de outubro. A taxa é de R$ 105 e o formulário pode ser preenchido no site www.comvest.unicamp.br. O kit do vestibulando, disponível na internet gratuitamente, traz o manual do candidato, a Revista do Vestibulando, além de orientações sobre as provas, o processo de inscrição, convocação e informações sobre os cursos. O vestibular da Unicamp terá algumas mudanças neste ano: em vez de três, os candidatos poderão fazer até duas opções de cursos; Odontologia não exigirá mais a prova de aptidão; o tempo mínimo de permanência nas salas nos dias de provas aumentará em meia hora; será apenas uma nota de corte para as provas prioritárias de cada curso e não haverá mais realização de provas na cidade de Porto Alegre. As inscrições da Fuvest já estão encerradas. Neste ano, cerca de 135 mil candidatos participarão do processo seletivo, que terá a primeira etapa no dia 23 de novembro.