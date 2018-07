Unesp quer aliviar situação de alunos condenados por invasão

Ribeirão Preto - O reitor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Marcos Marcari, encaminhou ao departamento jurídico da instituição, para análise, o caso da condenação de três estudantes do campus de Araraquara, na região de Ribeirão Preto (SP). Os estudantes foram condenados a pagar custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1 mil cada no processo sobre resistência à reintegração de posse do prédio da Faculdade de Ciências e Letras (FCL), invadida por alunos em junho. A retirada da queixa dependerá da posição dos advogados da universidade. A decisão da juíza Ana Teresa Otuski, da Vara da Fazenda Pública, foi publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de setembro. Os estudantes invadiram o prédio da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) na noite de 13 de junho e a Unesp conseguiu a reintegração de posse na Justiça. Porém, a desocupação só ocorreu com a intervenção da Polícia Militar, em 20 de junho, quando 93 estudantes foram levados à delegacia. Os três condenados, que não foram localizados pelo Estado, podem recorrer até o dia 15. Segundo a Assessoria de Imprensa da Unesp, Marcari tem interesse em "amenizar" a situação dos estudantes Júlia Eid, Lara Spoto e Tiago de Oliveira (identificados pelo oficial de Justiça no ato da entrega do mandado de reintegração), mas, para isso, é necessário um posicionamento do departamento jurídico.