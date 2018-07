A Universidade Estadual Paulista (Unesp) distribuirá gratuitamente um guia de profissões para 300 mil estudantes, com informações sobre os 64 cursos oferecidos. Dados sobre o vestibular, trote solidário, endereços e telefones também fazem parte do guia. A Unesp e a Secretaria do Estado da Educação pretendem aumentar o número de inscrições de alunos de escolas públicas. O conteúdo do guia está disponível no site.