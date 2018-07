A Unesp divulgou, no site www.vunesp.com.br, os locais de prova do Vestibular Unesp 2009. Os candidatos já devem ter recebido o cartão de convocação com seus dados cadastrais. Se houver dado incorreto, devem utilizar sua senha, informada na ficha de inscrição, para efetuar a correção até o dia 17 de dezembro pelo site da vunesp.