Unesp divulga lista de aprovados

A Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), divulgou ontem a lista com os candidatos aprovados. O documento está disponível no site www.vunesp.com.br. Eles deverão comparecer à seção de graduação da faculdade ou do instituto onde funciona o curso escolhido, nos dias 11 ou 12, das 9 às 18 horas, para fazer matrícula. Os documentos a serem apresentados - entre outros, original e cópia de certificado de conclusão de ensino médio, histórico completo do ensino médio, documento de identidade, título de eleitor e duas fotografias 3x4 - também estão listados no site. Candidatos que aparecem na lista de espera devem confirmar interesse por eventual vaga remanescente por meio do site da Vunesp, no dia 22, das 9 às 18 horas. A convocação para matrícula desses alunos será divulgada no dia 25.