Unesp cria taxa especial para alunos da rede pública paulista

Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública estadual pagarão R$ 25 para se inscrever no Vestibular 2009 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A taxa normal é de R$ 105. O anúncio foi feito anteontem pelo professor Benedito Antunes, presidente da Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp). O programa de inclusão da instituição estabelece ainda bolsas no valor de um salário mínimo (R$ 415) mensal por todo o curso para os melhores classificados no exame. A proposta tem como objetivo aumentar a participação de alunos da rede pública no processo seletivo da instituição, ampliando o Programa para a Inclusão dos Melhores Alunos da Escola Pública na Universidade, "Até o vestibular anterior, o programa premiava os dois melhores alunos de cada classe do 3º ano das escolas públicas estaduais. Para esta edição, pretendemos atingir um maior número de alunos, reduzindo a taxa de inscrição para menos de um quarto do valor", disse Antunes. O professor destaca que o valor é destinado exclusivamente a estudantes que estão concluindo o ensino médio regular, inclusive nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na rede pública estadual.