Unesp conclui 1º câmpus na capital

Surge a passos apressados uma universidade pública na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Funcionários correm entre os feriados de Natal e réveillon para aprontar o primeiro grande câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) na capital. A inauguração, com a presença do governador José Serra (PSDB), está marcada para o dia 7. Mas na semana passada faltavam ainda móveis, revestimentos, acabamentos no que deve ser a melhor estrutura para o ensino de artes no País. O terreno tem 24 mil metros quadrados e os dois prédios construídos vão inicialmente abrigar 800 alunos dos cursos de graduação de música, artes e de pós-graduação em física. Eles serão transferidos em março de unidades da Unesp no Ipiranga e na Bela Vista. O novo câmpus faz brilhar os olhos do (também novo) reitor, o engenheiro mecânico Herman Voorwald. Eleito neste fim de ano, ele toma posse no dia 14 e não descarta a possibilidade de todo tipo de curso na unidade. "Podemos ampliar para outras áreas e não há problema nenhum em repetir as que já existem em outras unidades. Nosso plano é consolidar a Unesp como a mais importante universidade multicampi do País." Como o Estado adiantou, já há um projeto que cria na Barra Funda uma graduação em ciências exatas, em que o aluno pode escolher entre cursos como Física Ambiental, Física Financeira e Meteorologia. Voorwald pensa também em mudar seu gabinete para a Barra Funda. "Estudamos a transferência da reitoria para cá", conta. Homem do dinheiro na antiga administração - era vice-reitor -, ele fala com orgulho de a Unesp ter construído seu câmpus na capital sem pedir verbas extra-orçamentárias ao Estado. A obra começou há dois anos e foram R$ 18 milhões em paredes, pisos e até tubulação com proteção acústica - essenciais para aulas de música, já que rodoviária e metrô estão do outro lado da rua. Dois teatros - um para espetáculos de música, com 300 lugares, e outro para artes cênicas - vão estar à disposição dos alunos e ainda serão abertos ao público. Nos seis andares do Instituto de Artes (IA) há salas individuais para estudo de flauta ou violoncelo, para ensaio de orquestra, aulas de cerâmica, de teatro de bonecos e um espaço para exposições. "Um acesso independente por uma rampa vai fazer com que as pessoas possam utilizar o prédio sem interferir nas atividades de ensino", diz o engenheiro responsável Brasilino de Rosa. O câmpus deve ajudar a revitalizar o bairro, que já foi um pólo industrial e hoje começa a receber grandes empreendimentos imobiliários. O diretor do IA, Marcos Pupo Nogueira, acredita que a boa estrutura da unidade vai aumentar a procura pelos cursos de artes - atualmente, o mais concorrido é o de Teatro, que está em 23 candidatos por vaga. "Podemos abrir cursos de áreas mais técnicas, como criação de cenário, que existem em universidades na Europa", completa. Na mesma área, já está em fase de acabamento o Instituto de Física Teórica (IFT). O projeto da Unesp é construir ainda moradia estudantil para 54 alunos, creche e refeitório. Uma pequena tenda está instalada para aulas de circo. Segundo o engenheiro responsável, há espaço para novos prédios no terreno. A Unesp está contratando 400 novos professores para esse e outros câmpus. HISTÓRIA A Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho foi criada em 1976 com base na junção de institutos isolados de ensino superior. Daí veio a característica de câmpus espalhados pelo Estado. Hoje, a universidade está em 23 cidades e tem 34 mil alunos de graduação em 120 cursos. Sua última expansão, em 2002, foi polêmica e teve até invasão violenta de alunos à reitoria. O projeto criava oito novas unidades e era criticado por utilizar professores viajantes e ter suas estruturas sob responsabilidade das prefeituras. Hoje já há docentes contratados. Em 2001, o governo estadual aprovou e financiou um projeto de cinco anos para a expansão das três universidades estaduais - USP, Unesp e Unicamp - cujo orçamento representa 9,57% da arrecadação do ICMS. A Unesp ficou com R$ 30 milhões adicionais. A USP, entre outras coisas, criou o seu câmpus na zona leste de São Paulo. A Unicamp aumentou a oferta de vagas.