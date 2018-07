UNE abre 6ª Bienal de Cultura e Arte em Salvador

Salvador será sede, entre hoje e domingo, da 6ª edição da Bienal de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes (UNE). O evento, que completa dez anos, volta a ser realizado na capital baiana, palco da primeira edição, em 1999. Com o tema Raízes do Brasil: Formação e Sentido do Povo Brasileiro, a bienal tem como objetivo discutir a formação do povo brasileiro e projetar o futuro. O evento ocorrerá simultaneamente em sete pontos turísticos conhecidos da cidade - Escola de Belas Artes, Museu Henriqueta Catharino, Pelourinho e Praça Castro Alves, além dos Teatros Castro Alves, Gamboa Nova e Vila Velha. Na programação haverá exibições públicas de filmes, peças teatrais e apresentações musicais, além de mostras de artes plásticas produzidas por estudantes e debates. É esperada a participação de 10 mil pessoas, entre grupos de estudantes secundaristas, universitários e pós-graduandos de todo o País. Além disso, 20 delegações estrangeiras são aguardadas pela organização da entidade.