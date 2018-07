Uma oração para cada mal

Conheça algumas das orações do livro ?Os Quatorze Santos de Emergência?: São Pantaleão: contra as doenças do pulmão Ó querido e sagrado mártir Pantaleão, que como médico sentistes, na vida terrestre, piedade e misericórdia pelos doentes e, cumprindo vossa vocação, vos baseastes mais no poder curativo de Jesus Cristo do que na ciência e nos remédios, espero do vosso amor por Jesus que me ajudeis a confiar em Deus, a fim de que as doenças, sofrimentos e aflições se tornem meritórias para mim e eu veja, em todas as coisas, a maior glória de Deus, de modo que minha natureza pecadora seja purificada e santificada. Por Cristo, Nosso Senhor, amém. São Jorge: contra as doenças de pele Deus eterno e todo poderoso, que destes a São Jorge a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos, por usa intercessão, suportar as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Eustáquio: em situações difíceis Ó Deus, que conduzistes, com segurança, vosso mártir, Santo Eustáquio, pelas provações e perigos desta vida, até a gloriosa coroa do martírio, iluminai-nos e fortalecei-nos, por sua intercessão, a fim de que, perseverando no vosso amor e aceitando sempre a vossa vontade, possamos passar da escuridão da Terra à luz da eterna glória. Amém.