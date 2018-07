Durante quatro séculos, São Paulo foi uma cidade perdida no interior do Brasil. Contrariando a lógica da colonização portuguesa, formou-se longe do litoral e ficou isolada. "Era uma cidade esquecida", diz Roberto Pompeu de Toledo, autor de um livro sobre a história paulistana entre os séculos 16 e 19. Foi esse isolamento que inspirou o título: A Capital da Solidão. Ironicamente, São Paulo virou metrópole e hoje passa longe do isolamento. Mas a solidão persiste. Não mais a geográfica, mas a de seus habitantes. Mesmo com números grandiosos como as 800 mil pessoas que passam pela Avenida Paulista diariamente, ela abriga uma legião de solitários. "As cidades grandes favorecem esse tipo de sentimento. É um ambiente de contatos superficiais, em que fica difícil estabelecer relacionamentos duradouros", afirma o professor do Instituto de Psicologia da USP Ailton Amelio da Silva. Viver em São Paulo sempre foi a meta do brasiliense Ricardo (nome fictício), de 23 anos. Em 2007, veio trabalhar na cidade. Mas a aventura durou apenas um ano. "Gosto desse monte de gente, do caos. Mas morava no Copan, um prédio com 5 mil pessoas no centro, e me sentia só." Por conta da solidão, até ficou doente. Em abril, voltou para Brasília. O analista de sistemas Gilberto Dantas, carioca de 52 anos, passou oito meses na cidade, de 1999 a 2000. "Fui trabalhar, mas fiz de tudo para ir embora." Sem amigos, não agüentou e voltou para o Rio. "São Paulo é indoor e o Rio, outdoor." A falta de amigos, porém, não é o problema da produtora cultural paraibana Bebel Abreu, 29 anos. Há cinco na capital, o motivo de sua solidão é outro: falta de amor. "Só tenho relacionamentos superficiais. Sobra ocupação aqui. Sobra olhar para fora e falta olhar para dentro."