Uma injeção de nutrientes

Além de serem refrescantes, os sucos podem trazer benefícios para a saúde. Basta bater no liquidificador ingredientes selecionados e bebê-los imediatamente. Mais simples, impossível. Outro ponto positivo: complementam a alimentação tradicional, uma vez que ocorrem perdas de nutrientes durante o preparo da comida, nas etapas de manuseio e cozimento. ?Os sucos podem suprir a carência de vitaminas ou servir como antioxidante preventivo de patologias?, fala Edson Credidio, médico nutrólogo, diretor da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) e autor do livro Alimentos Funcionais na Nutrologia Médica (Editora Ottoni). Nutrologia é a especialidade médica voltada para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças nutricionais. Há anos, Credidio vem estudando a importância da alimentação natural na manutenção da saúde e aumento da longevidade. Os sucos têm a vantagem de serem concentrados, quando são utilizadas várias frutas numa mesma porção. Representam, portanto, uma facilidade para quem não segue a recomendação médica de consumir de duas a quatro frutas por dia. Mas, atenção: sucos são saudáveis, mas não devem substituir uma dieta completa e balanceada. Muito menos, uma consulta médica e o uso de medicamentos. Segundo Gláucia Maria Pastore, diretora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), são, na verdade, uma arma a mais no arsenal de cura do paciente. ?Muitas doenças advêm de carências, pois devemos ingerir nutrientes chamados de ?essenciais?, os quais nosso corpo não fabrica?, explica Gláucia. ?Algumas moléstias carenciais passam despercebidas, como a falta de vitamina B3, que provoca dermatite, diarréia e demência. A suplementação seria uma alternativa de tratamento.? Cuidado, porém, com as dietas que prometem milagres. ?Necessitamos de todos os macro e micronutrientes?, avisa o nutrólogo Credidio. ?Radicalismos, como a ?dieta dos sucos?, são prejudiciais. Em nenhuma fruta, por exemplo, existe a vitamina B12, que só está presente em alimentos de origem animal, e a sua ausência provoca anemia.? Para que sucos funcionais tenham eficácia como coadjuvantes na cura de alguma doença, o médico lembra da utilização de frutas ?sinergéticas?, as cítricas, que facilitam a absorção de alguns nutrientes pelo organismo. Portanto, com exceção dos sucos básicos, as receitas direcionadas para auxiliar na saúde devem ser seguidas com rigor (confira algumas delas). O pesquisador, químico e fitologista Lelington Lobo Franco escreveu 4 livros sobre os benefícios dos sucos funcionais, entre as 25 publicações sobre plantas medicinais e alimentação saudável de sua autoria. O último foi 100 Sucos com Poderes Medicinais (Editora Elevação). Ele conta que seu interesse pelo tema surgiu a partir de um estudo que realizou sobre a ação dos nutrientes das frutas no organismo. Foi a partir daí que passou a desenvolver receitas de sucos medicinais. ?Nas palestras que ministro, percebo que o interesse torna-se maior quando falo dos sucos, e não apenas das frutas?, lembra Franco. Ele é conhecido como ?doutor dos sucos?, pois costuma apresentar-se com freqüência em vários programas de televisão para ensinar suas receitas. Conforme explica, o ideal é prepará-los com o velho e bom liquidificador, para que as fibras sejam conservadas. Na centrífuga, isso não ocorre, já que é extraído apenas o sumo. As fibras agem como uma esponja no organismo e ajudam a eliminar resíduos tóxicos que ficam na parede do intestino, mesmo após a digestão. Usar açúcar ou não é uma dúvida recorrente. O ideal é aproveitar o doce das frutas. O fitologista Franco aposta em adoçantes naturais, como a estévia. Mas certifique-se na embalagem se o produto não contém sacarina, aspartame, nem ciclamato. Para quem não precisa fazer restrições calóricas, nem dietéticas, outra opção é o açúcar mascavo ou mel. Produção: Tide Nasser