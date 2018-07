Um verão com a cara da Maria Bonita Extra

Andando no telhado de uma fábrica, já que era essa a referência do cenário da grife Maria Bonita Extra, as garotas da marca apresentaram um verão que é... a cara da marca! A segunda linha da Maria Bonita veste mocinhas sofisticadas, que para esta estação adotam muitos shorts com elásticos nas pernas. A barrinha marcada também está nos microvestidos, e no criativo tomara-que-caia jeans, tudo na silhueta que já vem sendo chamada de ovo, pois prende em cima, prende em baixo e o miolo vira um baloné só. Tanto a silhueta abaulada, como as retas demais, tiram do público-alvo da marca (as garotas) a chance de exibir as curvas...Mas tudo bem, as compradoras da marca passam longe do estilo popozudas. Boas as sandálias de plataforma, bons também os estampados miúdos e os xadrezes. Brilhos, estrelas e uma estamparia - que às vezes envelhece a proposta - arrematam a proposta da estilista Andrea Marques. Famosos Foram conferir os looks da Maria Bonita Extra atrizes como Julia Lemertz e Silvia Pfeifer, a multimídia Patrícia Travassos, e a apresentadora do Fantástico, Gloria Maria. Ah... até o Castrinho estava lá... Fazendo o que mesmo?