Um quarto dos brasileiros bebe mais de 5 doses

Um em cada quatro brasileiros do sexo masculino (27,7%) consome álcool abusivamente, ou seja, mais de cinco doses de uma vez. Entre as mulheres, o porcentual é de 8%. Na média das capitais, o consumo abusivo é de 17,4%. Salvador é a capital em que mais se abusa (22,1%), e São Paulo, a mais consciente (só 12% abusam). O levantamento do Ministério da Saúde, feito por telefone no ano passado, foi apresentado ontem junto com outras pesquisas para embasar o lançamento, no Rio, de uma campanha de prevenção dos riscos de consumo de bebidas alcoólicas. "O número é ainda mais impressionante se levarmos em consideração que mais da metade (66%) da população não bebe nunca", disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, acrescentando que as metas da campanha são a redução do número de acidentes de trânsito e no trabalho e a redução da violência sexual e doméstica. Temporão afirmou que o governo não abrirá mão de regular o conteúdo e o horário da propaganda de bebida alcoólica. Para ele, está claro que o Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) é insuficiente para banir o incentivo ao consumo excessivo. "Não me parece razoável a auto-regulamentação. O Pan foi patrocinado por uma cerveja, e o que eu vi foram comerciais que tratam a mulher como objeto e mostram preconceito contra o obeso." O ministro disse ter sido procurado pelo Conar e por representantes das cervejarias. Mas adiantou que "de maneira nenhuma o governo vai recuar nessa questão", e que "o papel de regulação do Estado é intransferível". Atualmente, apenas bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus são classificadas como tal e têm a propaganda regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A proposta é diminuir o valor para 0,5 grau, para incluir cerveja, "ices", "coolers" e a maioria dos vinhos e espumantes na classificação de bebida alcoólica. A modificação, que deve ser feita por projeto de lei ou medida provisória, será anunciada no dia 20 junto com a proibição de venda de bebida em estradas federais. Com essa alteração, a Anvisa poderá regulamentar a propaganda de cerveja, que corresponde a 95% dos comerciais nesse mercado.